Bonjour,

Je m'appelle Khalid KHOUALI, actuellement je suis en étude à l'Université de Lorraine à l'Institut universitaire de technologie Henri Poincaré de longwy, je fait une formation en Electro Hydraulique, et j'ai un diplôme de technicien spécialise en électromécanique des système automatisé.



Je me permets de vous solliciter à propos de mes recherches de stage.

En effet je recherche un stage de fin d'études pour une durée de 3 mois à partir du 2/03/2020 dans le domaine de la maintenance.



je vous informe aussi que J’ai déjà fait des stage en tant que technicien de maintenance.



Je reste à votre disposition pour toutes autres informations me concernant.

Merci

Bien cordialement,



Mes compétences :

pneumatiques

Électricité industrielle

Hydraulique industrielle

Automatisme

gestion de la maintenance

Electrotechnique