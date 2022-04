Khalid LAASSIBI

Formateur avec OCP S.A au Département de Formation de Gantour à Youssoufia/Benguérir.

Domaine de spécialisation : les techniques de gestion à savoir : gestion des immobilisations, processus achat, devenir fournisseur OCP, gestion des stocks, approvisionnement, organisation des magasins, bureautique, oracle applications, gestion de la maintenance assistée par ordinateur GMAO, securité informatique, externalisation, gestion des projets, gestion des pièces de rechanges,budget d'investissement et gros travaux, budget de fonctionnement...

Responsable de la section budget et contrôle de matériel.





Mes compétences :

Gestion de patrimoine

Gestion de projets

GMAO

Gestion des stocks

Informatique

Approvisionnements fournitures et prestations

Procédure achat

organisation magasins