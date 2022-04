Khalid LAMTOUH

Actuellement en Master 2: Qualité et sûreté de fonctionnement des systèmes, option: Ingénierie de Fiabilité.

je fais partie du programme d'échange dans le but d'obtenir une double diplomation: ingénieur ENSA Tanger-Maroc Master2 Istia Angers.



en parallèle je travaille sur un projet entreprise au sein de l'entreprise VALEO à Ecouflant sur la définition d'un "Safety Test Plan" des éclairages automobiles en se basant sur la norme ISO 26262.



Le métier ingénierie en sûreté de fonctionnement permet d'aborder un système de manière globale lors de l'étude de son fonctionnement, et sollicite des compétences techniques pointues lors de la recherche de ses défaillances.



l'esprit d'équipe, l'autonomie, la rigueur ainsi que la volonté à apprendre de nouvelles techniques sont mes principaux atouts qui me permettent d'évoluer mon projet professionnel.

Pour tout renseignement, je reste joignable par mail ou téléphone.



Mes compétences :

Dessin industriel

CATIA V5

AMDEC

Adobe Photoshop

Maintenance industrielle

Recueil de données

Fiabilité electronique

Essais de fiabilité

Diagramme de fiabilité

Gestion de projet

Sécurité fonctionnelle

Fiabilité, Maintenance, Disponibilité, Sûreté de f

Analyse dysfonctionnelle (Réseaux de Pétri, chaine

Analyse fonctionnelle

Analyse préliminaire des risques

CARA Fault Tree, Arbre analyste

SADT, FAST

Arbre d'évènemens

Fiabilité electronique , recueil de données

Arbre de défaillance

Analyse fonctionnelle/dysfonctionnelle (réseaux de

Management de projet

FMDS