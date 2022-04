Khalid LARAKI

- ALBERT ZIPS EST UNE ORGANISATION SPECIALISEE DANS LA CONCEPTION, LA PRODUCTION ET LA COMMERCIALISATION D'UNE TRES LARGE GAMME DE FERMETURES A GLISSSIERES

- 60 ANS D'EXPERIENCE;

- PERSONNEL HAUTEMENT QUALIFIE;

- ASSURE LE LIEN ENTRE LES DONNEURS D'ORDRES ET LES UNITES DE PRODUCTION;

- PRESENCES MULTIPLES: BELGIQUE, TURQUIE, MAROC, PORTUGAL, BENGLADECH,INDE,VIETNAM,GRANDE BRETAGNE,NEDERLAND ET ALLEMAGNE;

- MULTIPLES REFERENCEMENTS SURTOUT EUROPEENS;

- NOS PRODUITS SONT CONFORMES AUX NORMES , OEKOTEX, REACH, ETC...