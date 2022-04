Khalid LEGDANI

Ingénieur en Traitement de l’information, à la recherche d'une opportunité pour enrichir ma carrière professionnelle et mettre en pratique tous ce que j'ai appris durant mes stages préprofessionnels,

Particulièrement, J'ai essayé de concentrer mes stages dans les domaines d'automatismes industriel et les énergies renouvelable où j'ai réussi à être un homme de terrain maîtrisant les systèmes industriels. J'ai développé mon esprit d'équipe, d'initiative et de résolution des problèmes, En même temps j'ai maîtrisé les domaines de base "Electricité et Informatique" et je me suis trouvé capable de concevoir, dimensionner et programmer des nouveaux systèmes en faveurs des entreprises où j'ai effectué mes stages et durant mon cursus universitaire, ainsi que d'élaborer des plans de maintenance efficaces.



Mes compétences :

Conception technique

Automatismes industriels

Instrumentation

AutoCAD

Energie solaire

Réseau local

Electronique

Electrotechnique

MATLAB

FPGA

VHDL

la maintenance

Assembler

C Programming Language

C++

CATIA

HTML5

Java

Linux

Microsoft Windows

Quartus

SQL

Simulink

UML/OMT

UNIX

Ubuntu

Visuel Basic

JavaScript

Payton