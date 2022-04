Khalid MAFHOUM

A la tête du département des assurances de dommages aux biens, au sein d'un cabinet d'assurance-conseil leader dans son domaine, ma mission consiste à l’audit, l’analyse et la cartographie des risques à assurer par :



- la Compréhension de l'activité et les process



- le diagnostic et l'analyse des conventions signées avec les partenaires en contribuant à les améliorer



- l'identification des risques auxquels la société est exposée



- l'élaboration de la cartographie des expositions des risques assurables et non assurables



- la recommandation des mesures de protection et de prévention



je supervise trois services :



- Un service qui s'occupe de l'étude, le conseil et la souscription de programmes d'assurances personnalisés



- Un service chargé de la prévention et la séccurité des biens assurés par l'élaboration de rapports assortis de recommandations permettant d'atténuer le risque de survenance d'accidents majeurs.



- Un service chargé de la rédaction et de la gestion des programmes d'assurances



je suis de formation universitaire option économie de l'entreprise en 1993



je suis diplômé du cycle technique incendie à CNPP Vernon en 2002 major de ma promotion



j'ai une expérience fructueuse de 17 ans dans le domaine de l'assurance et le conseil en assurance



la facilité de contact et la maîtrise du sujet est l'un de mes meilleurs atouts.



Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil

Communication

Accompagnement

Management

Formation

Coaching

Développement commercial