Khalid MAKHLOUFI

Nous savons que les carburants sont efficaces dans une limite de 99.5%. Ainsi comment pouvons-nous améliorer ce point ? Simplement, nous avons étudié l'état de la chambre de combustion elle-même, établi sa relation avec la réaction du carburant à son arrivée et comment il se comporte et « est brûlé ».

Ce que nous avons développé est une méthode permettant de fournir un enduit catalytique dans la chambre de combustion. Cet enduit catalytique offre une superficie de nano-phase infinie au catalyseur pour s'y déposer. Sa présence créé une réaction catalytique.

L'action de ce catalyseur, pour atteindre nos objectifs, est de causer un changement de ce qui s'appelle le "in-cylinder rate shaping" « taux de dans-cylindre formant » de la combustion. Ceci, alternativement, apporte une augmentation de 30% de pression vers le bas la course du piston, dans une tranche de temps légèrement changée d'un état non-catalysé. Ceci a comme conséquence une amélioration de la performance.