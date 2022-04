Khalid MEGHARI

Missions:



- Investigations, sondages et relevés structuraux ;

- Diagnostic, reconnaissances et étude structurelle de l'existant ;

* Fondations ordinaires et spéciales

* Construction en béton

* Constructions en acier

* Constructions en maçonneries

* Étanchéité

* Façades.



- calcul renforcement des ouvertures et trumeaux;

- Estimation des capacités portantes des dalles ;

- Calcul de stabilité au feu ;

- Inspection du clos couvert, balcons et parking ;

- Préconisations et dimensionnement des structures ;

- Modélisation des structures ;

- Conseil et conduite de projet (AMO).

- Expertise suite aux sinistres

- Expertise dallages industriels

- Auscultation par Géoradar (béton et sol)

- Essais non destructifs

- Inspection par drone

- Calculs BA,CM,BP maçonneries et CB

- Inspection Ouvrages d'Art,

- L’auscultation du béton et la détection des aciers,

- Essai de chargement de plancher,

- Etude de pathologies et analyses chimiques sur matériaux,

- Etude de faisabilité réhabilitation, analyse de risques,

- Etude de renforcement et réparation des ouvrages Génie civil,

- Pré-chiffrage travaux,



Mes compétences :

Coordination technique, et contrôle.

Modélisation numérique des structures

Béton précontraint

Charpente bois

Mécanique des roches

Construction mixte

Bâtiment

Expertise batiment

Microsoft Office

HGVs

BPEL

Autocad