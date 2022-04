Khalid MESSAOUDI

Je suis Ingénieur d'Etat en Génie Mécanique de la faculté des sciences de l'Ingénieur, Tlemcen, diplômé en Juillet 2006. Trop intéressé au domaine de l'industrie et plus particulièrement au secteur des hydrocarbures. Mon cursus, notamment en ayant une spécialité Génie Mécanique, outre, des spécialisations respectives, 1ère année magister HSE et post graduation dans le domaine de l’endommagement et fiabilité des matériaux, me font croire que mon profil convient pour un poste voir une carrière au sein de votre groupe. De plus, une formation de base dans le domaine technique, j'ai acquis une connaissance solides en mécanique, HSE et en matériaux qui pourront nous servir pour résoudre ensemble divers problèmes.

En effet, ayant effectué une année préparatoire sponsorisé par SONATRACH aval en qualité de HSE, j’ai eu l’ample chance de découvrir ce fameux monde industriel qui m’a tenu et m’a poussé d’avancer mes recherches dans le secteur précité, en participant à des divers séminaires, meeting et communications sous ce plusieurs contexte.

J’ai débuté mon expérience professionnelle comme ingénieur fabrication, responsable des machines à commande numérique (MOCN) au sein d’une société leader en domaine de la fabrication mécanique SOREMEP. Actuellement j’occupe un poste responsable logistique au profit du service gestion matériel d’une grande société des travaux publique et hydraulique STARR, sur lequel j’ai pu présenter des solutions technique et des méthodes pour gérer des situations de crise. Mon expérience professionnelle dans ces domaines m'a permis de valoriser mes connaissances techniques et de mettre en pratique mon esprit innovant.



Mes compétences :

Endommagement

HSE

matériaux

Mécanique