Khalid MIZAB

D'un tempérament affirmé, je favorise avant tout la communication avec mes interlocuteurs, qu'ils soient clients, fournisseurs ou collègues de travail, tout en respectant les intérêts de la société. Volontaire et déterminé, j'ai un goût prononcé pour l'animation, l'organisation, le dialogue et la négociation.



Mon expérience accomplie dans la gestion de production, le management d'équipe et l'élaboration de budgets m'autorise à prétendre à des responsabilités plus grandes.



Mon objectif: passer M2