Khalid NAIMI

FORMATIONS ET DIPLOMES

Diplôme Master en logistique et transport

-Tanger –institut ben khaldoun (IKI)

2012-2013 Diplôme licence professionnelle en logistique

(Spécialisé en gestion de la logistique et production)

-Tanger-Maroc - école (ESLI)

2011-2012 Diplôme de formation en logistique

- Tanger-Maroc

2000-2002 Diplôme technicien informatique de gestion et comptabilité

- Fés-Maroc - école ITIG

1999-2000 Deug droit français

-Fés-Maroc -université sidi Mohamed ben Abdellah

1995-1996 Baccalauréat lettre moderne

-Fés-Maroc - lycée ben khaldoun

 Formation en sécurité

 Formation EPI : Equipier 1ere intervention

 Formation ESI : Equipier de seconde intervention

 Formation ARI : Appareil respiratoire isolant

 Formation Kaizen

 Formation 5 M

 Formation 5S

 Formation FACEM : formation à la conduite de manutention

 Formation en France (inventaire / réception / expédition / management des équipes



2012-2013 : chargé des inventaires « société Renault



 Planification des inventaires

 Gestion du stock

 Mettre en place des actions correctives pour fiabiliser le stock

2011-2013 agent de maitrise « Société Renault Tanger »

 Piloter l’ensemble du flux logistiques

 Assurer la mise en place des pièces en bord de chaine

 Management des équipes

 Controller en temps réel et gérer le niveau des stocks

 Management équipe 20 personnes.

 Prendre en charge l'organisation du stockage des marchandises.

 Gérer et optimiser l’approvisionnement et le niveau des stocks afin d’atteindre les objectifs fixés.

 Organiser l'espace de stockage.

 Assurer les réceptions et entrées magasin.

 Traitement des anomalies

 Formateur des caristes

 assurer la Qualité des pièces

2009-2011 : Responsable et contrôleur d’expédition :



 -Réaliser le suivi des opérations en import et export : réservation / enlèvement

 -Contacter les différents sous-traitants pour le suivi et positionnement du lot

 -Contacter les compagnies maritimes pour confirmer l'arrivée /départ

 -Etablir et envoyer la pré-alerte aux clients avec accusé de réception

 -Renseigner et émettre des fiches de non-conformité suite aux anomalies constatées lors

de l'exécution de la tâche

 -Transmettre les dossiers au service administratif pour la facturation douane

 -facturer et valider les dossiers exploitations

 -Mettre en place une action corrective ou préventive dans le cadre de l'amélioration continue.

 -Renseigner les tableaux et indicateurs de suivi 2007 –2009 :technicien qualité « société lear corporation «

 assurer la Qualité des pièces

 Garantir la qualité,

 contrôler la qualité des pièces et mettre en place des outils adaptés

 la rapidité de la résolution des problèmes qualités

 Piloter l’ensemble du flux logistiques