Khalid OUTZNIT

+3 an d’expérience professionnelle dans la gestion, la conception et le développement d’applications web, conception et administration de bases de données, s’appuyant notamment sur une excellente maîtrise des applications et technologies nécessaires :



• Linux (Apache), Windows

• PHP 5 (+ framework Symfony 2), HTML5, CSS3, AJAX, Javascript (+jQuery), Bootstrap, Highcharts, XML, JSON

• Facebook APIs (facebook connect, Open Graph), Google API (Gmap, Youtube ...)

• Java, Android

• Méthodes de développement MVC

• MySQL, SQL Server 2008

• Content Management Systems (Joomla, Drupal, Wordpress)



Et sur une solide maîtrise linguistique :

• Arabe, Français et Anglais.



Mes compétences :

