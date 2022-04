Khalid RAGRAGUI

Bonjour

je fais une enquete sur tsmel(technecien superieur en methode et exploitation logistique)parse que j'envisage de faire cette formation afin de m'evoluer professionnellement et je sauhaite entrer en contact avec des professionnel qui peuvent m'informer et me parler du metier et de la formation.

et je tiens à vous informer que j'ai une petite experience en matiere de gestion de stock j'ai un bac +3 (droit privé)et je maitrise la langue anglaise(jai vecu aux usa pendant7ans,et j'ai etais routier en etat de pennsylvanie aus usa.

cordialement