Khalid SADDOUKI

Aujourd’hui, l’insécurité est une réalité que toute entreprise se doit de gérer, d’une part parce qu’elle est de moins en moins supportable, d’autre part parce que les incidents qu’elle génère (vols, incendies, dégradations, etc.) peuvent rapidement affecter un bilan.

Par ailleurs, les primes d’assurances sont désormais étroitement liées à l’installation de dispositifs de protection contre l’intrusion, l’incendie et tout ce qui peut porter atteinte à votre outil de travail ou à votre activité.



Aujourd’hui la protection de votre entreprise est impérative et l’insécurité n’est plus une fatalité.



C’est dans cet esprit que SG Sécurité a développé une gamme complète de services qui répond à l’ensemble des problèmes de sécurité que peut rencontrer une entreprise quel que soit son secteur d’activité.



Au-delà des technologies mises en œuvre, nous savons d’expérience que la sécurité doit toujours beaucoup à l’homme. Elle dépend de la compétence des techniciens qui installent et gèrent des équipements hautement sophistiqués, et des agents qui interviennent sur le terrain, dont la seule présence exerce un effet dissuasif toujours aussi efficace.



« Une équipe d’agents compétents et diversifiés, pourvus de la carte professionnelle [décret n°2009-137 du 09 février 2009] et recrutés avec soin ». C’est sur la qualité professionnelle de nos collaborateurs, leur sens des responsabilités et leur formation permanente que nous avons construit notre image.