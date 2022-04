Khalid SALHI

Animation carapace reste à la page en matière de divertissements ludiques et sportifs en vous proposant le Bubble Ball.

Au programme, une partie de Football musclée et pleines de folies, en famille ou entre amis.

On vous propose de vous offrir un vrai match, et cela n’importe où (terrain gazonner, gymnase) ! Équipé de plusieurs bulles l’équipe se déplace jusque chez vous pour arbitrer le match, et vous faire passer une journée inoubliable!