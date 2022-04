Khalid SEBI

Je suis de casablanca 39ans , avec 14ans déja à l'enseignement et Je suis artiste peintre.je suis célibataire ,vie seul à mon apartement/atelier )à sidi momen.

- Exposition à la Casa Del arte Mai 2012

- Exposition aux anciens abattoirs de casablanca Avril 2012

- Symposium des artistes arabes à Kenitra Avril 2012

- Exposition collectif Février 2012 à la galerie Nadar

- Quelques participations à des événements culturel et à des maison de jeunesse et à des expositions collectifs aux centre culturel .



Le travail que je représente actuellement en 2012 est le fruit de trois ans de recherche. Soucié par mon entourage, ma ville Casablanca, mon identité, mes rêves de citoyen d’artiste engagé qui peint ce qu’il est, et qui essaye d’ouvrir un passage dans le regard des autres.

Mon travail se veut un redressement un écho de l'autre et des battements de la vie. Je cherche à me définir le plus directement et le plus spontanément possible sans l'intention de rendre ou d'illustrer. L’insertion d'objets insolites dans mes peintures serait une façon de les convertir, de les transcender sans pour autant leur attribuer une réalité ou une conclusion, juste ce besoin de leur donner un Corp., de les matérialiser.

Cordialement



Mes compétences :

Art

Artiste

Artiste peintre

Arts

Arts plastiques

Dessin

Enseignant

Histoire

Histoire de l'art

Peintre

Peinture

Plastiques

Enseignement