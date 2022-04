Khalid SHIMI

- La Formation et la préparation a tous permis de conduire en mettant en place une formation individualisée assurant non seulement une réussite a l’épreuve d'examen mais également une connaissance des règles et des savoir-faire et un développement d'attitudes positives par rapport a la sécurité' routière .

- La Formation dans les milieux scolaires relative aux règles générales de sécurité routière par la connaissance et l'analyse des dangers auxquels les jeunes peuvent être exposés en tant que piéton,cycliste, ou usager de transport en commun.

- Développement des méthodes pédagogiques .

- La sensibilisation du grand public par la compréhension des règles, la prise de consciences des risques et le changement de comportement.

- le développement de partenariat avec les entreprises, administration public,association étrangère.





Mes compétences :

Animation de formations

Enseignement

Formation professionnelle