Khalid TAHARI

Je suis disponible pour tous ce qui concerne l'immobilier la location des voitures et la vente et aussi tous ce qui est achat de terrains et de villa dans tout le maroc besoin de marchandises contacter moi je vous serai tres utile et je vous donnerez tous les tuyaux disponible afin que vous obtenez les meilleurs prix pour une qualite meilleur faites moi confiance vous realiserez des economis tres importants .



Mes compétences :

Disponible a tout heure et tres serviable