Khalid TAHIRI

J’ai l’honneur de solliciter de votre haute bienveillance de bien vouloir m’accorder un emploi rémunère au sein de votre société ;je porte à votre connaissance que je suis une jeune homme marocain âge de 32 ans titulaire d’un baccalauréat sciences expérimentales plus un diplôme de technicien en construction métallique

POSEUR DE VOIE FERRE ( colas rail )

Aide Soudeur ALUMINOTHERMIQUE

et je porte autre diplôme de la cuisine plus attestation de l'informatique buraeutique

je suis très motive ; très dynamique et j’aime beaucoup travailler en groupe pour apprendre plus d’informations .J’ai effectué deux mois de stage au sein de la société hassouni. Et 8 MOIS de travail dans société colas rail En fin, Dans l’attente d’une réponse favorable ; veuillez agréer, Madame, Monsieur, à l’expression de ma haute considération.

Mon email : tahiri02@hotmail.fr