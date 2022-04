Khalid TAMOUM

Titulaire d'un diplôme d'ingénieur d'état en génie climatique option: installations des bâtiments.diplômé de l'université de Constantine.actuellement j'occupe le poste d'ingénieur d'études et suivi dans un bureau d'études spécialise en CES(corps d'état secondaire). j'aime beaucoup ce vaste domaine.j'aime le travaille en équipe, et j'aime aussi mettre mes compétence et mes connaissance a profit de la société et les entreprise spécialisé dans le domaine.



Mes compétences :

AutoCAD

FLUID

CAD/CAM > CAD

Microsoft Word

Microsoft Excel

Internet

BTP

Bureau d'études

Informatique

CVC

Bâtiment

Génie civil