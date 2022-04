Mes compétences :

Mise En Place D'un Système De Distribution Adéquat

Fixation Et Dispatch Des Obj. quantitatifs Et Qual

Motivation Et Coaching De L'équipe

Mener Des Actions De Développement Des Ventes

Prévoir L'atterrissage Et Mettre Obj Qualitatifs C

Veiller Sur le Maintien L'amélioration Des Indicat

...

Veille Concurrentielle Et Remontée Information Mar

TRAVAIL SOCIAL

Recrutement et formation des vendeurs et responsab