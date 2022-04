J’occupe actuellement et depuis l'été 2008 le poste de chef de projets au sein de la Société d'Aménagement du Bourgreg, auparavant, j'ai occupé le poste de chef de projet à la société MARODEC, une société de maîtrise d'ouvrage déléguée filiale du groupe ONA, et le poste d’ingénieur responsable des travaux de bâtiments et ouvrages hydrauliques au sein de l’ONEP.



Mes compétences :

Assainissement

Bâtiment

Eau Potable

Génie civil