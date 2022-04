Khalid ZIANE

Diplômé de Sup de Co Reims, titulaire d'un Certificat SFAF, détenteur d'un DESS et Doctorant en droit des affaires de l'Université Pierre Mendès France (Grenoble).



Ai évolué dans plusieurs métiers de la Banque d'Affaires:

- Analyste Financier Senior

- Corporate Manager

- Investment Manager

- Director Corporate Banker

- Directeur des Investissements

- Directeur Général Adjoint



Principales réalisations:

- Restructuration, définition de la stratégie et mise en place des procédures de la société d’investissement Fipar.

- Gestion en direct et pour le compte de la CDG d’un portefeuille actions de MAD 10 Milliards (environ 1 MM €).

- Prospection, étude et proposition de dossiers d’investissements et de désinvestissements.

- Conseil et coordination globale de missions stratégiques pour le compte de la CDG et de ses filiales.

- Montage, structuration et contribution au financement de nouveaux fonds d’investissements.

- Conseil de nombreuses opérations de financement (IPO, Emissions obligataires, Financements structurés...)



Mes compétences :

Banque

bourse

Conseil

Finance

Investissement

Maroc

Montage

Stratégie