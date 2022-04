Khalida MAHI

CANDIDATE A UN POSTE DE CONSERVATION DANS UN MUSEE

Titulaire d’un Doctorat en Histoire de l’Art soutenu avec succès en 2015 à l’Université d’Aix-Marseille, mon domaine couvre les techniques et histoires des céramiques du monde turc, iranien et arabe. Ayant auparavant exercé plusieurs métiers et étant désormais diplômée, je souhaite orienter définitivement ma carrière professionnelle dans le milieu de l’art. Mon stage effectué au Musée national de Céramique, à Sèvres, m’a permis de découvrir et d’apprécier les métiers de la conservation.

Je souhaite en effet proposer ma candidature dans l’espoir de rejoindre l’équipe de conservation d’un musée dans lequel je pourrai mettre à disposition l’ensemble de mes compétences tant dans le domaine de l’art islamique que dans celui du Proche-Orient.

Mes solides connaissances en histoire de l’art et ma bonne maîtrise de plusieurs langues étrangères me permettraient d’enrichir l’étude des œuvres, de participer à leur diffusion et leur mise en valeur par le biais de conférences et de publications. A ces atouts scientifiques, j’ajouterai mon profond désir de m’investir dans et pour un musée en mettant à profit mes qualités de contact et d’organisation et ma capacité de travail. Agréable, calme, consciencieuse, digne de confiance, aimant l’effort et le dépassement, je saurai intégrer avec aisance une équipe existante.

Née en Algérie, j’ai passé toute ma vie dans le sud de la France puis à Paris. Depuis cinq ans, je vis à Istanbul (Turquie) où je me suis installée pour mener à bien mes recherches doctorales et ainsi approfondir l’étude de l’architecture et de la céramique ottomanes. Ces recherches m’ont donnée l’occasion de me rendre dans d’autres villes de Turquie mais aussi en Iran, en Egypte et en Syrie afin d’étudier les céramiques architecturales réalisées sous les dynasties seldjoukide, ottomane, turkmène, timouride, mamelouke, safavide et qadjare.

Passionnée d’art, d’histoire, de langues étrangères, ouverte aux autres cultures et dotée d’une grande facilité d’adaptation, je suis prête à travailler dans un musée quelque soit le pays où il se situe.



Mes compétences :

Histoire de l'art

Muséologie

Architecture islamique

Recherches

Céramique islamique