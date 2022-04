Khalida MIR

Je suis quelqu'un qui est passionnée par son métier d'esthéticienne et du domaine du bien-être. j'aime accompagner être à l'écoute des personnes.

En 2007, j'ai obtenu mon cap d'esthétique cosmétique conseil vente, j'ai occupé un poste d'esthéticienne conseillère vente durant deux ans, puis j'ai eu l’opportunité d’évoluer vers un poste d'adjointe cabine durant quatre années. Ces six années d'expériences professionnelles au sein du groupe Yves Rocher m'ont permis de développer les compétences de techniques esthétiques confirmées, et un sens de l’encadrement des collaborateurs. Tout au long de ces années, j’ai fait le constat que l’accès à la clientèle aux soins esthétiques les amenaient parfois à exposer des éléments de situation de vie, et certains pouvaient présenter des troubles psycho-sociaux et environnemental.

J’ai ainsi, repéré le besoin d’être formée à la socio-esthétique, afin de pouvoir être outillé pour dispenser des soins esthétiques accompagnés d’un savoir-faire et d’un savoir-être au plus juste des clients qui peuvent aussi par ailleurs être patients. Mon projet est de me former pars le biais d'une formation pour développer les connaissances nécessaires à la prise en compte de l’environnement social, l’état physique et psychologique des personnes fragilisées (personnes vieillissantes, handicapées, souffrantes). Pour un accompagnement des publics dans leur réhabilitation, la valorisation de l'image de soi et la réappropriation de leur corps.



Mes compétences :

Gestion fournisseur

Réalisation des soins esthetiques ( relaxant, drai

Vente de produits cosmetiques, de maquillage et de

Gestion du stock

Remise en banque

Organisation du centre de beauté

Formation du personnel aux techniques de vente et

Formation du personnel aux protocoles de soins est

Management de 6 professionnels

Réalisation des vitrines

Animation commercial du point de vente