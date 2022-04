Khalifa Ababacar SARR

Spécialiste SIG et Géographe :



•?Concevoir, mettre en œuvre et administrer le SIG de l’entreprise ;

•?Organiser la maitrise d’ouvrage des projets SIG pour les clients ;

•?Encadrer l’équipe d’enquêteurs pour la collecte des données géographiques ;

•?Former et assister les utilisateurs du SIG ;

•?Maintenir le SIG en cohérence avec les systèmes informatiques de l’entreprise.

??RESPONSABILITES PRINCIPALES DANS L’ENTREPRISE :

1. Technologique :

Structurer et modéliser les bases de données géospatiales (BDG);

?Evaluer les besoins d’extension du SIG (nouvelles cartographies à intégrer) pour chaque domaine ou secteur d’activités du SIG, mettre en place et conduire le plan de mise en œuvre pour ces extensions ;

?Intégrer les données géographiques sur les systèmes d’information de l’entreprise ;

?Mettre en place une charte d’administration du SIG ;

?Proposer les outils et le matériel de collecte de données dont il assure la gestion.

2. Encadrement :

?Former les enquêteurs de terrain aux techniques et la pratique de la collecte de données ;

?Superviser l’équipe d’enquêteurs et mettre en place des procédures de travail pour chaque domaine ou secteur d’activités du SIG ;

?Traiter, valider et intégrer les données collectées sur le SIG ;

?Mettre en place un dispositif test et de suivi qualité des données collectées ;

?Concevoir et réaliser les manuels didactiques pour les utilisateurs du SIG et les accompagner ;

?Veiller, en relation avec l’administrateur des BD, à la maintenance préventive et corrective du SIG.

3. Génération du revenu :

?Participer à la prospection sur le marché du SIG (recherche de nouveaux clients,rédaction d’offre commerciale et réponse aux Appels d’Offres) ;

?Rédiger les cahiers de charges et de spécifications techniques et fonctionnelles pour les clients SIG de l’entreprise.

4. Innovation :

?Veiller aux évolutions technologiques sur les méthodes et outils du SIG et faire des études comparatives sur les nouvelles solutions ;

?Proposer les innovations sur le SIG en montrant les enjeux, les risques, les coûts et les

bénéfices.



Mes compétences :

Informatique

JavaScript

Base de données spatiales

Géomatique

Photogrammetrie

Gestion de projet

Système d'information

SIG

Conseil

Cartographie

PHP

Linux

Java EE