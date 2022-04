Mécanicien sur chantier pour une société de TP spécialité routes réparation et maintenance des équipement poids lourds et engins (hydraulique, pneumatique,moteur diesel......



Mes compétences :

Hydraulique

Pneumatique et électrique

Moteur thermique

Soudure

Mécanique générale

Gestion de maintenance

Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateu

Gestion de maintenance et fiabilité des équip

dépannage sur chantier

Mécanique