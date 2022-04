Khalifa RAJA

Je suis une conseillère commerciale chez GLD France Telecom à Tunis .



Sérieuse, organisée et mobile sont des adjectifs qui me qualifient. De plus, mes excellentes relations humaines font que je suis apprécié des clients. Ma persévérance et mon esprit de compétition font que je garde toujours en mémoire les objectifs à atteindre.



Dans l'attente d'une réponse, que j'espère positive, je reste à votre entière disposition pour vous apporter tout renseignement complémentaire. Dans cette attente, veuillez agréer, Madames et Monsieurs , mes salutations respectueuses.