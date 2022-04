Khalifa SAKLY

Sakly khalifa- j'ai commencé ma carrière professionnelle à la Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux ( SONEDE) en 1976, comme technicien supérieur assistant technique au bureau d’étude au district de Monastir , et ensuite chef de travaux au même district puis en coopération technique à l'Arabie Saoudite et après le retour j'ai occupé le poste du chef bureau cartographie en tant qu ingénieur adjoint - et maintenant chef de travaux au sein du même district .

ATTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES

J'assure la bonne distribution de l'eau potable dans les villes et les localités avec la bonne exploitation du réseau sur le plan technique et commercial et le contrôle technique des travaux soit d'entretiens ou de poses des conduites avec leurs ouvrages -AEP- ainsi que la réalisation des branchements neufs .