Khalifa SECK

Entreprise d'architecture, d'urbanisme et de paysage, Archi-Fashion s’adresse à une clientèle publique ou privée concernée par une approche professionnelle de l’aménagement du cadre de vie.

Archi - Fashion intervient sur toutes prestations dans trois grands domaines de compétences

• architecture : logements collectifs, intermédiaires ou individuels groupés, logements spécialisés, établissements recevant du public, bâtiments d'activités …

• urbanisme : études générales et règlementaires, contrats d'objectifs, études de programmation, plans locaux d'urbanisme, zones d'aménagement concerté, dossiers de lotissements, missions de suivi et de conseil, ...

• paysage : études paysagères, aménagements urbains et ruraux, ...

Les projets sont menés dans le respect d'une charte définissant les objectifs d’Archi - Fashion et l’esprit dans lequel l'ensemble des associés et des collaborateurs exercent leur travail. Cette charte se fonde sur les valeurs et sur les pratiques de la profession et du développement durable.

Charte d’Archi-Fashion

Pilotage des projets

Un seul interlocuteur, un architecte ou urbaniste dirigeant, pilote le projet de l’esquisse au parfait achèvement.

Une équipe interne compacte réunit les compétences nécessaires (architecte / urbaniste assistant, paysagiste, dessinateur, économiste de la construction, coloriste) complétée par des bureaux d'études spécialisés selon les besoins du projet (fluides, thermique, acoustique, structure, cuisine, …).



Suivi économique des projets

Les économistes d’Archi-Fashion réalisent des estimations à l’issue de chaque phase pour alimenter le dialogue avec le maître d’ouvrage et assurer le respect de ses objectifs financiers.

Les études sont réalisées dans le cadre d'une approche de coût global (construction, exploitation, maintenance ultérieure).

Qualité environnementale

Tout projet prend en compte l'analyse et la compréhension du site, du contexte local, l'identification des spécificités (topologie, climat, exposition, …), des contraintes urbaines, …

Les choix techniques et architecturaux sont guidés par la réduction et la simplification des coûts d'exploitation et de maintenance et la réduction de l'impact négatif sur l'environnement (dispositifs passifs de confort, choix architecturaux simples, matériaux naturels et pérennes, gestion de l’eau, de l’énergie ...).

Conception fonctionnelle

La conception est volontairement orientée vers l’usage et les futurs utilisateurs et usagers dans le respect du programme et envisage le devenir des ouvrages pour les générations futures.

Suivi des chantiers

Les collaborateurs travaux d’Archi-Fashion assurent le suivi des chantiers. Leurs retours d'expérience sont valorisés pour les études suivantes.

Communication avec le maître d’ouvrage

Un dossier complet est remis pour chaque phase de la mission.

Des supports graphiques sont étudiés de manière à assurer une communication précise et objective des études et à faciliter les séances de validation par la maîtrise d’ouvrage (dossier papier et numérique, vidéo projection, modélisation 3D, ...).

Respect des délais d’étude

Le planning de travail de chaque collaborateur est actualisé chaque semaine pour suivre au plus près les délais des projets et respecter les échéances prévues dans les contrats.





