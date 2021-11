Khalil ALI

CIRCUIT LE MIRAGE DU DÉSERT 7 JOURS ET 6 NUITS

Jour 01 : Marrakech/Col Tichka 2260 m/Marrakech/Agdez/Vallée Draa/Zagora/ Mhamid (400 kms)



Nous partons en Minibus ou 4×4 de Marrakech vers 7H30 au plus tard 8H30-direction Col Tichka le plus beau et haut col routier du Maroc, enneigé en hiver,descente vers le grand sud marocain juste après le col, paysages pre-désertique-aride, des oasis ,déjeuner pique nique juste après Ouarzazate,puis col Ait Saoune et enfin longue descente vers la fameuse vallée de Draa aux 200 kms de palmiers dattiers ( Récolte en octobre) par Agdez nous découvrirons de magnifiques paysages, des ksars qui étaient des villages fortifiés, un petit arrêt est à prévoir à Zagora,Depart en 4×4 vers le point de départ de notre périple dans le désert et le lieu du premier campement , RASS NKHEL Mhamid ou nous rencontrons notre équipe des chameliers le Soir Campement a l oasis.



Jour 02 : Oasis/ sidi naji 4H30



Se lever de bonne heure, chargement des dromadaires et direction vers HAMADA, 30mns de marche sur le plateau et les Dunes et les tamaris Duib pré désert, puis la descente caillouteuse facile, un vrai désert de sable vierge , quelques verdures, quelques nomades sous tentes BÉDOUINES faites à poil de chèvres et de dromadaires). Le repas de midi en pleine vallée désertique, puis par la vallée et par un nouveau petit col nous arrivons au campement, prés prés dun petit marabout, continuation de la caravane, 5h30 de marche. Camp au pied de marabout Sidi Naji.



Jour 03 : sidi naji / erg ezahar la dune hurlante environ 20 kms/ camp au pied des dunes 300 METRE D ALTUTUDE.



Nous quittons , marchons sur le lit dune rivière asséchée pour enfin se jeter dans limmense désert qui commence par un vaste plateau caillouteux juste après avoir franchiel bour. Belle vue panoramique sur le désert du sable (dunes immense trop petites de loin) sur un sentier à peine carrossable pour les dromadaires, une belle épreuce en montant au col et descente sur des grandes dalles noires, roches calcaires bien érodées par le vent et la chaleur ; on dirait montagne sculptée. Au petit point deau dun unique palmier, nous pouvons prendre notre repas. Puis du désert caillouteux.



Lenvie à leau, au sable nous fait accélérer la marche pour atteindre les dunes erg ezahar belle promenade vers le coucher du soleil. Nuit et bivouac au pied de la dune.



Jour 04 : erg ezahara/ dunes de Bougarne.



Après les multitudes de petites dunes sur le bout de Chegaga en partant en parallèle vers lest du Djbel Abbés, direction Mhamid, OuedDraa. Le plateau de Chegaga semé en principe à tour de rôle par la vallée de Draa. Zagora du blé, 2km de long. Déjeuner sous des arbres de Tamaris, puis continuation vers les dunes de Bougarne, coin magnifique moins fréquenté, profiter de dormir sous les belles étoiles. Ce serait la plus grande étape de la journée et du reste des étapes. 5h camp.



Jour 05 : Dunes de Bougarne/ Dunes de Oued Naam/ environ 16 km/ 5h30 camp.



Départ très matinal pour profiter du lever du soleil sur les belles dunes de Bougarne (des petites dunes des arbres de Tamaris, des arbustes de désert de lAcacia, des dromadaires marchant sur le long du plateau moins caillouteux. Laprès midi vers 14h00, nous prenons notre salade bien fraîche , fruits, pain, et le thé ou le café bien-sur. Nous plantons nos tentes prés dun puits. Etape de 16km. Camp 5h30 mn.



Jour 06: OuedNaam/ dunes de Mhamid



Nous partons de bonnes heures pour marcher. Notre étape de beaux paysages du désert, nous nous perdons dans un immense plateau de petites dunes avec des arbustes et Tamaris, on est aux dunes sur la route qui mène à Mhamid. Déjeuner puis visite du casbah des anciens manuscrits des livres du mathématique- philosophieretour par la vallée de Draa, puis continuation vers notre bivouac au cœur de la palmeraie.



Jour 07: Mhamid/ Ouarzazate/Marrakech/ (07h de route)



Départ le matin vers Ouarzazate, déjeuner à la kasbah aitbenhaddou et visiter ce patrimoine mondiale comme classé par lUnesco, puis continuation à Marrakech et fin de nos services après le dépôt à lhôtel.

