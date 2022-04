Salut ,

Je suis Mohamed Khalil ANEBDOUR , un futur ingénieur en 1ère année à une école d'ingénieur , j'ai aussi passé par les classes préparatoires filière mathématique,physique(MP) , et je me suis lancé maintenant dans le monde informatique et c'est exactement ma spécialité pour l'ingénierie : ingénierie logicielle et intégration des systèmes informatiques.



Mes compétences :

Java , C , C++ , java script , html , CSS , persua