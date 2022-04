Khalil ATTIGUI

Actuellement étudiant en 4ème année génie civil et géo-environnement à Polytech’Orléans ,La conduite de travaux m’a passionnée depuis ma dernière expérience en tant que stagiaire chez SNCL dans le projet de la construction du Lycée Al moustakbal a Guercif . Pendant ce stage j’ai pu acquérir des capacités relationnelles, qualités qui sont indispensables pour un conducteur de travaux. J'aimerais pouvoir participer dans l’un des projets que vous menez, et ce, dans le cadre d’un stage de 2 mois à partir du 15 juin, une opportunité qui me permettra de mettre en valeur, développer et enrichir mes connaissances techniques et managériales à la fois.



Mes compétences :

Robobat

Mensura

Autocad