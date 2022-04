Khalil BAJNATI

Poursuivant toujours ma formation TS Techniques de Réseaux Informatique en cours du soirs, afin d'enrichir mes connaissances, et continuer à une formation supérieur en licence Professionnelle

Exerçant le métier d'enseignant et d'administrateur informatique, mes compétances sont toujours en développement, visant l'objectif de conception et d'hébergement d'un site web de l'établissement, et le développement d'une application de gestion des bulletins.



Mes compétences :

Administration réseaux

Maintenance informatique

Maintenance réseau

Sécurisation système informatique