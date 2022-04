Bonjour;

Plus de 5 ans d'expertement dans le domaine du magasinage et entreposage, j'ai eu une formation d'Agent Magasinier aux ISTIA Oulad-Ojih Kenitra et Licence en logistique à l'universités IBN-TOFAIL et un Master en Management Logistique & supply chain en cours édition 2018-2020 à l'universités IBN-TOFAIL.

Les tâches effectuaient: gestion de stocks, achat et approvisionnement, suivi administratif et inventaire, gestion de parc des engins (sav) , ....

linkedin ==> : https://www.linkedin.com/in/khalil-bentaleb-160800129/



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel