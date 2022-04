Khalil CHOUCHANE

- Étude des projets des entrepôt frigorifique [Bilan (FRILOG), Sélection matériels, préparation des plans(AutoCAD) ...].

- Étude d’isolation des chambres froides (Métré, accessoires, Portes …).

- Étude et dimensionnement des tuyauteries frigorifiques.

- Plan 2D de conception du système de climatisation et froid industriel.

- Schéma de principe climatisation et froid.

- Étude électrique ( sélection des sections des câbles électriques et conception des armoires de puissance et de commande)

- Régulation ( Danfoss, Carel, Eliwell, Dixell)

- Préparation des devis y compris les consultations des fournisseurs locaux et étrangers.

- Élaboration du planning d’exécution des travaux.

- Suivi d’avancement des travaux sur site.

- La tenue des différentes réunions techniques.

- Esprit de travailler en groupe et adaptation rapide au sein d’une entreprise.



Mes compétences :

froid industriels

Dessin technique

Thermique Énergétique

Technique

Froid commercial

Climatisation industrielle