Khalil Daffar

#African Smart City Expo - L’événement africain dédié aux villes intelligentes



Agadir accueillera les 19 et 20 mai 2016 l’African Smart City Expo, un événement africain dédié aux villes intelligentes.



Cette grand-messe fera le point sur l’évolution technologique des entreprises et des collectivités. L’objectif étant aussi de les aider à mettre en place des technologies intelligentes au service des citoyens.



Des experts internationaux du secteur seront présents à cet événement ; ils animeront des tables rondes et présenteront les meilleures études de cas.



African Smart City Expo présentera les défis et projets de villes intelligentes en Afrique et dans le reste du monde.



PARTICIPEZ À LA TRANSFORMATION DE L’#AFRIQUE



http://lematin.ma/journal/2016/les-villes-intelligentes-africaines--un-marche-de-40-milliards-de-dollars/241749.html



http://www.challenge.ma/levolution-des-villes-est-un-enjeu-cle-pour-lafrique-64498/



