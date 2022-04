Ingénieur en Télécommunication et consultant Technico Fonctionnel SAP SD MM FI



Mes compétences :

SAP FINANCE

SAP

SAP ABAP

FPGA

VHDL

MATLAB

C++

SAP FI

CMOS

BlueTooth Technology

Simulink

SQL

SAP-TR- C

SAP WM

SAP SD

SAP MM

SAP ERP

PSPICE

OrCAD

NetBeans

ModelSim

Microsoft Office

LabVIEW

IBM AS400 Hardware

ERP Management

ALTRAN