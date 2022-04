Khalil ELHALLIS

Après une carrière réussie dans le développement d'application informatique depuis plus de 8 ans, et après avoir travaillé sur différents grands projets qui m’ont permis d’acquérir des connaissances assez variées sur différents environnements techniques(client serveur, java j2EE), je suis toujours passionné par les nouvelles technologies et les ETL



Mes compétences :

Consultant technique

ERP

ERP Consultant

ETL

JAVA

ODI

Peoplesoft

Technique