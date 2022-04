RESPONSABLE SÉCURITÉ

Sérieux, rigoureux et organisé



Management équipe de sécurité vol et incendie (10 à 20 personnes), instructeur (formation et sensibilisation du personnel).

Action/réaction face aux situations d’urgences (incendie, secours aux personnes, vol et intrusion).

Maîtrise système incendie et secours. Opérateur vidéo. Connaissance des procédures de police et interlocuteur des sapeurs pompiers. Conseiller technique auprès de l’exploitant