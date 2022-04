Je suis Khalil GAALOUL, architecte avec 2 ans d’expérience en agence avec la conduite des travaux et le pilotage de chantier en milieu occupé.

Ayant conscience de l'importance de la transition numérique pour le monde de la construction et du bâtiment et son passage au BIM, Je suis à la recherche active d'un stage alterné en BIM à compter de Octobre 2020.



Mes compétences :

Organisation du travail

Travail en équipe

AutoCAD

OPC

Architecture

Revit