Khalil HAOUACH

Compétences

J'ai une formation d'analyste-programmeur. Mon expérience professionnelle recouvre les domaines du développement (Web 2.0), de l'administration serveur (Linux et windows), de la gestion de bases de données (MySQL et SQLServer), de la modélisation (MCD, UML), de l'intégration (Full CSS) et celui du référencement (SEO). Je développe principalement en environnement LAMP (Linux, Apache, PHP, MYSQL) avec le framework Symfony et l'ORM Doctrine. J'ai aussi pratiqué les CMS EzPublish , Drupal , Wordpress et Joomla .



Mes compétences :

PHP

HP Quality Center

Recherche et Développement

Javascript

My sql

SVN

AJAX + jQuery

CMS

Css/css3

Photoshop

magento

prestashop

Intégrateur

Quick Test Professionel