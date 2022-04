Khalil JABRANE

Mes Domaines de Compétences Sont :



Compétences Fonctionnel :



- Testeur qualité.

- Analyste fonctionnel

- Architecte/concepteur/administrateur des systèmes d’information.





Compétences Techniques:



- Méthodes d’analyses : Merise, UML

- Base des données : PL/SQL Oracle, Access, SQL Server, Mysql.

- Programmation web : HTML5, CSS3, Bootstrap, JavaScript, Jquery, JSP, ASP.NET .

- Langages de programmation :C, C++, Java, Csharp.

- Maîtrise des outils bureautiques : Word, Excel, PowerPoint, Access, Publisher.

- Outils du test : HPQC, Sélénium.

- Gestion du projet :Redmine, Jira , Méthode agile(SCRUM).

- Autres :Maintenance informatique(installation , configuration).



Mes compétences :

