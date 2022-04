Khalil KHALIFA

Les méthodologies utilisées dans le logiciel Siec sont basées sur une expertise unique d'une vingtaine d'années dans le domaine de l'évaluation auprès de grands compte comme GDF, EDF, VEOLIA, CETIM, ...



Les logiciels Ozone Suite développés par le Groupe O3 Tools en partenariat avec la SSII Cynapsys mobilisent aujourd'huiune équipe pluridisciplinaire.



Les travaux de développement de nos solutions logicielles ont concerné ::



- les interopérabilités CAO et les choix des matériaux.

- Méthodologies : Bilan Carbone, Bilan Eau,

- Bases de données et méthodes d'évaluation des impacts

- Développement des prestations ACV & Eco Conception

- Formations et accompagnements ponctuels à la carte



Notre service support comprend donc l'accompagnement de nos clients dans les interventions suivantes :

- la customisation et la création de nouvelles données

- la collecte des données de vos sites ou auprès de vos fournisseurs

- la vérification et la validation de données utilisées

- la sélection des indicateurs ACV et d'ECo Conception pertinents pour votre secteur d'activité

- l'évaluation des impacts et l'interprétation des résultats

- le reporting



Mes compétences :

ACV

Eco conception

Solutions logicielles en Eco Conception

Formation professionnelle (ACV, Eco-Conception)

Bilan Eau et Gaz à effet de serre

Formation professionnelle (logiciel Siec)

Analyse du cycle de vie

Développement durable

RSE

Dématérialisation