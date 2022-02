Chef de projet sur des projets digitaux.

Je mène des projets de A à Z dans le respect des délais et des livrables.

Spécialisations:

-Gestion de projets web

-Méthode Agile

-MOA

-Tests et recette

-Gestion de projets éditoriaux

-Élaboration d'outils de Communication

-Référent de qualité de donné

- Responsable de migration du versions et de données

-ERP/BI



#MOA#BI#Oracle#ERP#PO#Scrum Master #prince2 #PSM #PSPO #Chef de projet #data #cloud