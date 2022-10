Khamzat ALOUEV

Macon ( maçonnerie générale )

AKM-Service est située à Ormes, spécialisée dans le domaine de la Maçonnerie-construction et Rénovation. Tenu par un Auto Entrepreneur avec expérience plus de 40 ans .Sérieux, expérimenté et à l' écoute des clients , l' entreprise vous assure un service de qualité

Je propose diverses prestations pour vos travaux en tous genres pour tous vos travaux de maçonnerie-rénovation.

AKM-Service réalise les travaux tels que :

-Terrasse Création de dalles Chapes pose de dalles

Création de ouverture d' un murs porteur

-Clôture en panneaux béton /rigide /Parpaing

Isolation, plâtrerie combles

Création de salle de bain, faïence et carrelage .

-Cloison

Construction de garage

-Construction et rénovation de PISCINE en dur

-pose de margelle

-création et rénovation de plage de piscine e t s.......

Mon expérience, mon savoir-faire, mes matériaux de

qualité de permettent de satisfaire mes clients et de répondre à leurs besoins. J' assures des prestations en Maçonnerie-Rénovation rapides.

j' exerce dans un secteur d'activité situant dans un rayon de 50 km autour d' Orléans.

Pour plus de renseignement ou devis gratuit sur votre projet, mon entreprise AKM-Service à Ormes reste à votre disposition si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements. Je peut également vous fournir des photos de mes travaux que j'ai pu faire auparavant. Déplacement Orleans 50km et voir plus.