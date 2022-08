En recherche d'emploi



Mes compétences :

Autonomie

Assiduité

Mathématiques appliquées

Travail en équipe

Adapter les outils de traitement statistique de do

Rédiger l'information produite (études, synthèses,

Présenter et diffuser les résultats des études réa

Réaliser une étude

Définir les méthodes et les outiles de traitement

Réaliser un reporting