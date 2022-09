Je suis Khaoula Abbassi étudiante en deuxième année master professionnel en finance à l'Institut supérieur de comptabilité et d'administration des affaires (ISCAE manouba),

Diplômée de l'ISCAE manouba en techniques financières en juin 2015.

j'ai effectuée trois stages, le premier était en mois d'août 2013 chez la poste tunisienne agence sidi thebet (un mois) , le deuxième était un stage de PFE chez le siège d'AMEN BANK ( direction de financement, de février 2015 jusqu'à avril 2015 (3 mois), et le dernier en mois d'août 2016 chez Banque Zitouna agence liberté (un mois).

Qualités: Sociable et à l'écoute, Motivée, savoir s'adapter à une situation ainsi que la facilité de s’intégrer dans un groupe.