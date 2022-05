Khaoula DAGHSEN

Je suis ingénieur en Systèmes Énergétiques et Technologies Propres récemment diplômée de l'école national des sciences et technologies avancées. Je suis douée par la gestion d'énergie et le dimensionnement des systèmes énergétiques. Ma formation est polyvalente, couvre plusieurs domaine. Je suis à la recherche d'une première expérience professionnelle.



Mes compétences :

Nuclear Power

Autocad

C Programming Language

C++

CATIA

LabVIEW

Matlab

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

SQL

Maple

Turbo pascal