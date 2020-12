Khaoulae AZZOUZI (MNIAI)

Diplômée en septembre 2016 d'un Master des mesures énergétique pour les énergies nouvelles de l'Université de Lorraine, spécialité thermique du bâtiment.

Une véritable passionnée par le secteur d'énergies renouvelables ;

Ma formation et mes expériences professionnelles m'ont permis de développer cette passion vers un réel intérêt.

Ces expériences, riches et formatrices, confortent mon désir de travailler dans une structure qui agit sur des axes essentiels dans le domaine de l'ingénierie. Deux critères principaux orientent le choix de mon premier emploi : intégrer une entreprise en pleine expansion et opter pour un métier d'avenir., avec des aptitudes notamment en maîtrise des dépenses et en optimisation énergétique : savoir analyser et dimensionner les besoins en matière de production et d'économie d'énergie pour ce dernier.

Dynamique, ponctuelle et Organisée ...